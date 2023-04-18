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Kargo uçağında teknik arıza: İstanbul'a geri döndü

Kargo uçağında teknik arıza: İstanbul'a geri döndü
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İstanbul Havalimanı'ndan kalkan Turkish Cargo'nun Airbus A330 tipi kargo uçağı, teknik bir arıza nedeniyle Bulgaristan hava sahası üzerinden geri döndü.

Turkish Cargo'nun TK6201 sefer sayılı A330 tipi uçağı, Hollanda'nın Maastricht şehrine gitmek üzere 17.46'da İstanbul Havalimanı'ndan havalandı. Kalkıştan bir süre sonra yaşanan teknik arıza nedeniyle uçağın kokpit ekibi, Bulgaristan hava sahasındayken İstanbul'a geri dönüş kararı aldı.

İstanbul Havalimanı'na ilk iniş denemesinde pisti pas geçen TK6201 sayılı uçak, ikinci denemesinde 19.30'da sorunsuz bir şekilde indi.

Etiketler kargo uçak arıza
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