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  3. 03 Ocak 2020 16:19

Karlı yolda minibüs devrildi: Yaralılar var !

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar kayganlaşınca bir minibüs devrildi. Minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Karlı yolda minibüs devrildi: Yaralılar var !
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Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan minibüs devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Elazığ yönünden ilçe merkezine gelen Mahmut Demiralp yönetimindeki 16 AGB 833 plakalı minibüs, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, minibüste bulunanlardan 4'ü yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen jandarma ve sağlık görevlilerince araçtan çıkarılıp, ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, jandarma yeni kazaların yaşanmaması için yolda önlem aldı.

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