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Kartalkaya'daki otel faciasında ''piliç'' TIR'ı rezaleti

Kartalkaya'daki otel faciasında ''piliç'' TIR'ı rezaleti
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Bolu'daki faciada hayatını kaybedenlerin götürüldüğü morg kapasitesinin dolması üzerine getirilen tırın üzerindeki 'piliç' yazı ve görselleri büyük tepki çekti. Artan tepkilerin ardından TIR'ın üstü branda ile kapatıldı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya'da bulunan ve geceliği yaklaşık hafta sonu 30 bin, hafta içi 23 bin TL olan otel onlarca canımıza mezar oldu. 

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 kişinin konakladığı otelde çıkan yangında son olarak ölü sayısının 76 kişiye yükseldiği açıklanmıştı.

Her geçen dakika acının daha da arttığı feci olayın ardından ise kentteki morgların kapasitesinin dolması nedeniyle cenazeler, Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde bir gıda firmasına ait soğuk hava depolu tıra konuldu.

Morgda yapılan çalışmalar savcı gözetiminde devam ederken tırın üzerindeki görseller dikkat çekti.

Bir piliç firmasına ait olması ve üzerinde kızarmış tavuk görselinin bulunması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Tepkilerin ardından hastane önüne yerleştirilen tırın üzerinin brandayla kapatıldığı öğrenildi. 

Etiketler piliç piliç tırı morg bolu kartalkaya
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