Kaşıkçı cinayetinde kritik ismin telefon trafiği ortaya çıktı

Suudi Arabistan ısrarla aklamaya çalışsa da Cemal Kaşıkçı cinayetinde tüm kapılar Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a çıkmaya devam ediyor. Suikast timinin başındaki Maher Abdulaziz Mutreb'in vahşi cinayetten sonra 4 kez aradığı ismin Veliaht'ın Ofis Müdürü Bedr el Asakir olduğu belirlendi.

ABD'Yİ DE ARADI

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Mutreb, İstanbul Başkonsolosu'nun odasından cep telefonuyla, Asakir'in cep telefonunu aradı. Mutreb'in Asakir dışında ABD'deki bir numarayla irtibat kurduğu belirlendi. Mutreb'in ABD'de aradığı numaranın Veliaht Muhammed Selman'ın Washington Büyükelçiliği yapan kardeşi Halid bin Selman olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Washington elçiliği belge vermediği Kaşıkçı'yı İstanbul'a yönlendirmişti.

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SELMAN'IN KARAKUTUSU

Halid bin Selman da cinayetin ortaya çıkmasının ardından apar topar Washington'u terk etmişti. Riyad'a dönen Selman'ın geri mi çekildiği yoksa ABD tarafından mı gönderildiği merak konusu oldu. Mutreb'in telefonla irtibat kurduğu Bedr el Asakir, Selman'ın kara kutusu olarak biliniyor. Bedr El Asakir eski veliahtın tasfiye edilmesinin ardından göreve atanmıştı. El Asakir ismi geçtiğimiz Haziran ayında Veliaht Selman'ın darbe girişiminde öldürüldüğü iddialarının dillendirildiği dönemde de gündeme gelmişti.

NE OLMUŞTU?

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğuna girdikten sonra sırra kadem basmıştı. Suudi Arabistan, 20 Ekim günü yaptığı açıklamada Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü kabul etmiş ve cansız bedeninin nerede olduğunu bilmediğini açıklamıştı.