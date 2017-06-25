Yolcu uçağında panik; pilot ''dua edin'' anonsu yaptı
Yolcu uçağında panik; pilot ''dua edin'' anonsu yaptı
Korkunç rakam: 37 ölü, 149 yaralı...
Korkunç rakam: 37 ölü, 149 yaralı...
Hakkari'den acı haber; 1 evladımız şehit düştü
Hakkari'den acı haber; 1 evladımız şehit düştü
Tatilcilere altın öneriler; güneş yanığı nasıl geçer?
Tatilcilere altın öneriler; güneş yanığı nasıl geçer?
Bir estetik faciası daha; Brezilya kalçası hastanelik etti
Bir estetik faciası daha; Brezilya kalçası hastanelik etti
Gerçeği doğuma bir hafta kala öğrendi
Gerçeği doğuma bir hafta kala öğrendi
Ferrari resti çekti: ''Görgüsüzlere satmıyoruz''
Ferrari resti çekti: ''Görgüsüzlere satmıyoruz''
Yine şova başladı: ''Kendimi öldüreceğim''
Yine şova başladı: ''Kendimi öldüreceğim''
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 25 Haziran 2017 15:36

Kastamonu'da gaz sıkışması sonucu patlama oldu

Kastamonu'nun Abana ilçesindeki bir köyde, sosyal etkinliklerin yapıldığı binada gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi, köy muhtarı ağır yaralandı.

Kastamonu'da gaz sıkışması sonucu patlama oldu
A+ A-

Kastamonu'nun Abana ilçesindeki bir köyde sosyal etkinliklerin yapıldığı binada gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada, köy muhtarı ağır yaralandı.

Elmaçukuru köyü muhtarı Niyazi Ateş, Ramazan Bayramı dolayısıyla geleneksel bayram pilavını hazırlamak amacıyla sosyal etkinlik binasına gitti. Mutfakta hazırlıklara başlayan Ateş'in ocağı yakmak için çakmağı ateşlemesiyle birlikte patlama meydana geldi.

Vücudunda yanıklar oluşan Ateş, 112 acil servis ekiplerince Abana Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edilen Niyazi Ateş, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Köy sakinlerinden olan İl Genel Meclis Üyesi Ziya Eker, AA muhabirine, muhtar Ateş'in yaklaşık 60 yıldır sürdürülen bayram pilavı geleneği için hazırlık yaptığını aktardı.

Muhtarın dün akşam hazırlıklara başladığını, gece saatlerinde de evine döndüğünü belirten Eker, günün ilk ışıklarıyla yeniden çalışmaya başladığını söyledi.

Ateş'in bu sırada gaz kokusunu hissettiğini fakat tehlikeli olacağını düşünemediğini dile getiren Ziya Eker, "Ocağı yakmak için çakmağı ateşleyince patlama meydana geliyor. Binanın bacası, kapı ve pencereleri yerinden fırlıyor. Başından ayak tırnaklarına kadar ağır yanıklar oluşan muhtarımız, can havliyle kendini soğuk su dolu kazanın içine atıyor. Köylülerimizin haber vermesiyle sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan muhtarımızın tedavisi sürüyor." ifadelerini kullandı.

patlama , gaz sıkışması