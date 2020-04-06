Katar - İstanbul uçak seferleri neden durdurulmadı?

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 10 Mart’tan bu yana 23 bin 934 kişi hastalığa yakalandı. Bu süre içinde Türkiye salgın vakalarının görüldüğü ülkelerle birer birer uçuşları askıya aldı. 27 Mart itibariyle de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bir duyuruyla tüm dış hat uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı.

Ancak bu karara rağmen Katar’dan İstanbul Havalimanı’na uçuşların fiilen devam ettiği görüldü.

Kamuoyunda soru işaretleri oluşturulan uçuşlar için ise Qatar Airways'den bir açıklama geldi. Haber3.com'a yapılan açıklamada “Qatar Airways, dünyanın çeşitli yerlerinde mahsur kalmış Türk vatandaşlarının evlerine ve sevdiklerine güvenle ulaşmasına destek vermek amacıyla uçuşlarına devam etmektedir.” ifadeleri yer aldı.