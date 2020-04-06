SON DAKİKA
ERDOĞAN: HAVALİMANI HASTANEYE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 06 Nisan 2020 18:47

Katar - İstanbul uçak seferleri neden durdurulmadı?

Türkiye'de koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul’a yurtiçinden giriş ya da çıkış yapılamıyor ancak Katar’dan havayoluyla giriş çıkış yapılabildiği ortaya çıkmıştı. Qatar Airways'den konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Katar - İstanbul uçak seferleri neden durdurulmadı?
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 10 Mart’tan bu yana 23 bin 934 kişi hastalığa yakalandı. Bu süre içinde Türkiye salgın vakalarının görüldüğü ülkelerle birer birer uçuşları askıya aldı. 27 Mart itibariyle de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bir duyuruyla tüm dış hat uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı.

Ancak bu karara rağmen Katar’dan İstanbul Havalimanı’na uçuşların fiilen devam ettiği görüldü.

Kamuoyunda soru işaretleri oluşturulan uçuşlar için ise Qatar Airways'den bir açıklama geldi. Haber3.com'a yapılan açıklamada “Qatar Airways, dünyanın çeşitli yerlerinde mahsur kalmış Türk vatandaşlarının evlerine ve sevdiklerine güvenle ulaşmasına destek vermek amacıyla uçuşlarına devam etmektedir.” ifadeleri yer aldı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
istanbul , uçak , yolcu uçağı , katar
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM