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  3. 02 Temmuz 2020 16:12

Kavrulacağız! Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı

Meteoroloji'den edinilen son bilgilere göre hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor. Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-7 derece artacağı tahmin ediliyor.

Kavrulacağız! Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Türkiye bir hafta boyunca Basra Alçak Basıncı nedeniyle sıcak havanın etkisinde kalacak. Yurdun kuzeydoğu kesimleri haricinde yağış öngörülmüyor.

Doğu Karadeniz'in iç ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde öğleden sonraları kısa süreli mevzi gök gürültülü sağanak geçişleri tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın genellikle az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

MEVSİM NORMALLERİNİN 5-7 DERECE ÜZERİNE ÇIKACAK

Yurdun güney, iç ve batı bölgelerinde mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren gelecek hafta ortasına kadar daha da artması ve mevsim normallerinin 5-7 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

İZMİR'DE 37 DERECEYİ BULACAK

Ankara, İstanbul ve İzmir'de bir haftalık süreçte yağış beklenmezken, 3 ilde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ankara'da hava sıcaklığının 33-36, İstanbul'da 31-34, İzmir'de 34-37 dereceleri bulması bekleniyor.

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