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  3. 15 Şubat 2021 13:39

Kayıp eşini bulana 100 bin TL ödül verecek

Yalova'da sandalla denize açılan ve alabora olduktan sonra kendisinden haber alınamayan Ümit Çakmak'ı bulana 100 bin TL ödül verilecek.

Kayıp eşini bulana 100 bin TL ödül verecek
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Ümit Çakmak balık avlamak üzere 5 Ocak'ta Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde sandalla denize açılmıştı. Ardından bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybeden genç denize düşerek yardım istemeye başlamıştı.

Bunu fark eden arkadaşlarının sandalla olay yerine ulaşmasına rağmen Ümit Çakmak bulunamamış bunun üzerine durum polise bildirilmişti.

Yalova Deniz Polisi ve çevre illerden gelen ekipler tarafından günlerce süren aramalardan bir sonuç çıkmamış ve Ümit Çakmak bulunamamıştı. Aradan geçen süreçte eşinin cesedinin bulunamamış olmasından yola çıkan Kardelen Yılmaz ise kocası Ümit Çakmak’ın halen yaşıyor olabileceğini düşünüyor.

''ONU BİRİLERİ BULMUŞ OLABİLİR''

Bu nedenle de eşini bulanlara 100 bin liralık bir ödül vereceğini duyuran Kardelen Çakmak, “Eşimden o günden sonra hiçbir iz bulunamaması açıkçası onun halen yaşıyor olabileceği ümidini doğurdu. Ben onun bir şekilde bir yere çıktığını, belki de hafızasının yerinde olmadığını düşünüyorum. Onu birileri bulmuş olabilir. Bu nedenle eşimi gören ya da yerini bilenlere ödül vereceğim. Yeter ki ondan bir iz bulayım. Ne olur eşimi gören, tanıyan ya da yerini bilenler bana başvursunlar. Eşimi bulmam halinde onun bulunmasını sağlayan kişiye 100 bin lira ödül vereceğim” diye konuştu.

İHA

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