Kayıp gazeteciyle ilgili soruşturma başlatıldı

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan gazeteci Kaşıkçı'nın alıkonulduğu iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Suudi Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkç hakkında Başsavcılık açıklama yaptı: "Olay günü derhal soruşturma başlatılmıştır." denildi.

Suudi Arabistan Krallığı'nın İstanbul Başkonsolosluğu, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Kaşıkçı'dan Başkonsolosluk binasına girdikten sonra haber alınamadığı iddiaları üzerine sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yapmıştı.

Açıklamada,

"Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu, Suudi Arabistan Krallığı vatandaşı Cemal Kaşıkçı'nın, İstanbul Başkonsolosluk binasından çıktıktan sonra ortadan kaybolduğuna dair basın yayın organlarında yer alan haberleri takip ettiğini ve Kaşıkçı'nın Başkonsolosluk binasından çıktıktan sonra kaybolma şartlarına ilişkin gerçeklerin ortaya çıkarılması için kardeş yerel Türk yetkili mercileri ile koordinasyon ve takip içerisinde olduğunu bildirdi." ifadelerine yer verilmişti.

Türk Arap Medya Derneği, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın önceki gün saat 13.00 sularında girmiş olduğu Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu binasından henüz çıkmadığını ileri sürmüştü. Türk Arap Medya Derneği'nden yapılan açıklamada Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine büyük katkılarda bulunan ve Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak bilinen Kaşıkçı'nın geçmişte bir dönem İngiltere'deki Suudi Büyükelçiliği'nde medya danışmanlığı yaptığı bilgisine yer verilmişti.

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı H.A da gazetecilere yaptığı açıklamada, başkonsolosluk binası önüne kadar birlikte gittiklerini anlatarak, Kaşıkçı'nın içeri girdikten sonra dışarı çıkmadığını iddia etmişti.

SUUDİ PRENS'TEN AÇIKLAMA

Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, en son Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda görülen ve daha sonra haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı meselesi hakkında açıklamada bulundu. Veliaht Prens, Türk makamlarına son Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda arama yapmaları için izin vermeye hazır olduklarını duyurdu.

ABD'Lİ GAZETECİLERDEN SUUDİ ARABİSTAN'A KAŞIKÇI TEPKİSİ

Kaşıkçı'nın Washington Post gazetesinde yazdığı köşenin editörü Karen Attiah, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bir yıldan uzun süre önce, Washington Post için ilk yazısını yazması amacıyla Cemal Kaşıkçı'ya ulaştığını belirterek, "Onun editörü olmak ilham vericiydi. Ama bugün nerede olduğunu bilmiyoruz. Cemal Kaşıkçı'nın endişe verici sessizliği." ifadelerini kullandı.

MSNBC'deki "All In With Chris Hayes" programının sunucusu Chris Hayes de Twitter'dan "Suudiler, Washington Post için yazan bir muhalifi kaçırmış gibi görünüyorlar." değerlendirmesini yaparak, Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'a "aşk mektupları yazan uzman lejyonlarından bir şey duyamıyorum." ifadeleriyle konuya tepkisini ifade etti.

New York Times gazetesinin Beyrut Büro Şefi Ben Hubbord ise "Kaşıkçı'nın nerede olduğu hakkında hala bir kelime yok. Eğer gözaltına alındıysa bu, Suudi Arabistan için kötü görünüyor." paylaşımında bulunarak, son 30 yıldır Suudi Arabistan'da çalışan neredeyse her gazeteci, diplomat ve memurun, muhalif gazeteciyi tanıdığını vurguladı.

Washington Post'un köşe yazarlarından Jason Rezaien, "Cemal Kaşıkçı kayboldu" etiketiyle paylaştığı mesajda, Kaşıkçı'dan salı günü Suudi Arabistan konsolosluğuna girdikten saatler sonra hala haber alınamadığına dikkati çekti.

Diğer yandan muhalif gazeteci Kaşıkçı'nın Washington Post'taki köşesi boş bırakıldı.