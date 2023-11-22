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Kayıp mürettebat yeraltı görüntüleme cihazı ile aranıyor

Kayıp mürettebat yeraltı görüntüleme cihazı ile aranıyor
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da meydana gelen fırtınada batan Türk gemisi Kafkametler'in 11 mürettebatını arama çalışmaları devam ediyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri (SAK), Kıyı Emniyet, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve polis ekipleri, kayıp 11 mürettebatın bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kayıp mürettebatın bulunması için iki uçak ve bir helikopter havadan arama yaparken, Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik denizden, AFAD da karadan tarama yapıyor. Uzman ekipler tarafından yapılan aramada yeraltı görüntüleme cihazları kullanılarak kayıp mürettebata ulaşılmaya çalışılıyor.

Etiketler zonguldak kayıp denizaltı
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