Kaz Dağları'ndan sonra gözü oraya diktiler

CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, Türkiye'deki su kaynaklarının yüzde 40'ına sahip olan ve birinci derece deprem bölgesinde yer alan Murat Dağı'nın altın gümüş madeni projesine kurban edileceğini söyledi.

Kütahya’nın Gediz İlçesinde yer alan ve Gediz Havzası için büyük bir öneme sahip olan Murat Dağı’nda Eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın yeğeni Bahattin Özal'ın sahibi olduğu Odaş Enerji'ye bağlı Anadolu Export Maden şirketi tarafından yapılması planlanan altın madeni çıkarılması işinin 8 Mayıs 2019 tarihinde Çevresel Etki Değerlendirmesi “ÇED” olumlu kararı verilerek onaylandığını belirten Kasap, bu durumun Gediz havzasını yok edeceğini belirtti.

Kasap, Murat Dağı'nda altın gümüş madeni projesine verilen ÇED olumlu raporunun ardından yürütmenin durdurulması için 60'a yakın kurum ve kişinin dava açtığını ve ilgili dava kapsamında bilirkişinin, 19 Ağustos tarihinde bölgeye keşfe gideceğini hatırlatarak, tüm doğa savunucularını 19 Ağustos tarihinde Murat Dağı’na çağırdı.

Evrensel'de yer alan habere göre, Murat Dağı ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yazılı soru önergesi verdiğini ancak hala cevap alamadığını belirten Kasap şöyle dedi:

“Murat Dağı’nda siyanürle altın madeni çıkarılması gibi son derece tehlikeli olan bu karar, Kütahya İl sınırları içerisinde Murat ve Şaphane Dağları’ndan doğup, Foça ile Çamaltı Tuzlası arasından İzmir Körfezi’ne dökülen Gediz Nehri’nin kirlenmesine, tarım alanlarının yok olmasına ve çevre katliamına yol açacaktır. Doğal dengeyi bozacak, suyumuzu, havamızı ve insan sağlığını tehlikeye sokacak bu karara imza atanları uyarıyor ve bu yanlış karardan geri dönmeye çağırıyorum.”

Kasap, Gediz Havzasının toplam alanının 17 bin kilometrekare olduğunu ve nüfusun büyük çoğunluğunun, endüstriyel faaliyetlerin ve sulamalı tarım alanlarının bu havza içerisinde yer aldığını ayrıca Kütahya, Uşak, Manisa, İzmir illeri başta olmak üzere toplamda 21 ilçenin bölümlerini de içine alan Gediz Nehri’nin Murat Dağı’ndan doğduğunu belirterek şöyle dedi:

“Murat Dağı’nda siyanürle altın madeni çıkarılması gibi bir kararı kabul etmemiz mümkün değil. Gediz Havzasının geleceğinin yok edilmesine izin vermeyeceğiz. Murat Dağı’nda gerçekleşen termal turizmin yok olmasına, bölgede yaşayan insanların sağlığının bozulmasına, çevremizin kirlenmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Gediz Havzasını her açıdan etkileyecek olan Çevresel Etki Değerlendirmesi ‘ÇED’ olumlu kararının iptal edilmesi için var gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz.”