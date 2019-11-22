Kendisini peygamber ilan eden İskender Evrenesoğlu öldü

Kamuoyunda “sahte peygamber” olarak bilinen İskender Evrenesoğlu (İmam İskender mihr) öldü.

Tele1’den Yılmaz Polat’ın haberine göre, sahte Peygamber İskender Evrenesoğlu, uzun yıllardır yaşadığı ABD’nin Virginia Eyaleti Norfolk kentinde öldü.

Turgut Özal döneminde 1986’da Devlet Planlama Teşkilatında uzman olarak çalışan Sahtekar Peygamber İskender Evrenesoğlu, kendisine vahiy geldiğini ve “Risalet Nurları” isimli kitabın Allah tarafından yazdırıldığını iddia etmesiyle tanındı.

Evrenesoğlu, FETÖ gibi 90’lı yılların sonunda ABD’ye göç ettikten sonra vakıflar kurdu, televizyon ve çeşitli yayınlarla Türkiye’de irticai faaliyetlerine devam etti,

Geçen yıl mahkeme tarafından kapatılan Medeniyet, İrfan, Hayır, Refah Vakfı’nın (MİHR) kurucusu olan Evrenesoğlu’nun Kur’an-ı Kerim meali ve tefsir yayını yapan internet siteleri de Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nca sakıncalı olduğu gerekçesiyle kısa süre önce kapatıldı.

AİHM'E BAŞVURDU ANCAK REDDEDİLDİ

MİHR Tarikatı’nın kurucusu Evrenosoğlu, 1998 yılında, İstanbul’da Harp Akademileri Komutanlığınca yayınlanan ‘Türkiye’de İrtica Hareketleri Ve Terörizmin İlişkileri’ adlı kitapta yeralmıştı.

Evrenesoğlu’nun cenazesinin Türkiye’ye gönderileceği bildirildi.