TEM'de büyük kaza: Ankara yönü ulaşıma kapandı
TEM'de büyük kaza: Ankara yönü ulaşıma kapandı
Çiftlik Bank'ta ''eski asker'' skandalı ! Ortaya çıktı
Çiftlik Bank'ta ''eski asker'' skandalı ! Ortaya çıktı
Şeker fabrikası ihalesinde kazanan belli oldu
Şeker fabrikası ihalesinde kazanan belli oldu
Kuşadası'nda şaşırtan olay ! Evleri istila ettiler
Kuşadası'nda şaşırtan olay ! Evleri istila ettiler
ATO Başkan vekili ATO binasında saldırıya uğradı
ATO Başkan vekili ATO binasında saldırıya uğradı
Euro 5 lirayı geçti, dolar rekor kırdı
Euro 5 lirayı geçti, dolar rekor kırdı
Google tüm ''arama sırlarımızı'' deşifre etti !
Google tüm ''arama sırlarımızı'' deşifre etti !
Milyonlarca asgari ücretliye vergi kesintisi müjdesi
Milyonlarca asgari ücretliye vergi kesintisi müjdesi
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 09 Nisan 2018 16:24

Keneyi kavanoza koyarak hastaneye gitti

Çorum'da piknik dönüşü pantalonunda bulduğu keneyi kavanoza koyarak hastaneye giden Hüseyin Çeliker, kenenin kendisini ısırmasından şüphelendiğini söyledi.

Keneyi kavanoza koyarak hastaneye gitti
A+ A-

Çorum'da Hüseyin Çeliker (52) piknik dönüşü pantolonundan çıkan keneyi, kavanoza koyup hastaneye kan tahlili yaptırmaya gitti. Çeliker, kenenin kendisini ısırmasından şüphelendiği için hastaneye başvurduğunu söyledi.

Esnaf Hüseyin Çeliker, dün ailesiyle birlikte Çorum-Samsun karayolu üzerinde bulunan Sıklık Tabiat Parkı'na pikniğe gitti. Piknik sonrası ailesiyle birlikte evine dönen Çeliker, pantolonunu çıkarırken, bir kene yere düştü. Hüseyin Çeliker, yere düşen keneyi bezle yakalayıp kavanoza koydu. Kene tarafından ısırılmış olabileceğinden şüphelenen Çeliker, tahlil için kavanozdaki keneyi de yanına alarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Hastanede Hüseyin Çeliker'e kan tahlili yapıldı.

Tahlil sonuçlarını bekleyen Çeliker, "Kenenin beni ısırıp ısırmadığını bilmiyorum. Tedbir amaçlı hastaneye geldim. Kene zehirli mi değil mi onu bilmiyorum. Ben de keneyi kavanoza koyup hastaneye getirdim. Kan tahlilimi verdim ve sonuçları bekliyorum. Umarım bir sorun çıkmaz. Ben vatandaşların kenelere karşı dikkatli olmalarını ve yetkililerin de kenelere karşı önlem almalarını istiyorum" dedi.

DHA

kene , kavanoz , tahlil , hastane
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM