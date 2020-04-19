Kepen açıldı... Pahalıya patladı !

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde sokağa çıkma yasağına rağmen bir marketin satış yaptığı ihbarını alan polis, markete baskın düzenledi. Polisin uyarıları üzerine kapalı olan kepenkler açılırken market sahibi ve alışveriş yapan bir kişiye para cezası uygulandı. Ekipler sigara almak için sokağa çıkan bir gence de ceza uyguladı.

Sokağa çıkma yasağı ile birlikte İstanbul’da denetimlerini arttıran polis, Sultangazi’de bir marketin satış yaptığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, adrese geldiklerinde marketin kepenklerinin kapalı olduğunu gördü.

Polisin uyarısı üzerine kepenkler açıldı.

SÜT VE PEYNİR

Marketten elinde poşet olan bir kişi ile market sahibi çıktı. Polisi karşılarında gören şahıslar şaşkınlık yaşadı.

Polisin, “Ne aldınız? Neden dışarıdasınız?” sorularına, alışveriş yaptığı anlaşılan şahıs, süt almak için dışarı çıktığını söyledi.

Market sahibinin de akrabası olduğunu söyleyen kişinin cips ve peynir aldığı görüldü.

Ceza yememek için polisleri ikna etmeye çalışan müşteriye ve market sahibine 3 bin 150’şer lira idari para cezası kesildi.

SİGARA YAKTI

Öte yandan Sultangazi Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan benzin istasyonundan sigara alan bir genç de ekiplere yakalandı. Ekiplere, sigara almak için evden çıktığını söyleyen kişi işlemler için karakola götürülürken, yasağı ihlal ettiği için 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi.

“EKMEK ALIP EVE GİDECEKTİM”

Konya'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kent genelinde kısıtlama kararına uyulurken, polis ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Selçuklu ilçesi Alaaddin Bulvarı’nda denetim yapan polis, yol kenarından bisiklet ile gelen bir kişiyi durdurarak kimlik sordu. Üzerinde kimlik bulunmayan ve maske üretim atölyesinde çalıştığını, iş yerine gittiğini iddia eden maskesiz yabancı uyruklu 21 yaşındaki Abdullah B'ye polis maske verdi.

Neden dışarı çıktığı sorulan Abdullah B., “Önce iş yerine bakacaktım, kapalıysa daha sonra ekmek alıp eve gidecektim” diyerek kendini savundu. Kısıtlamayı ihlal eden şahıs polis merkezine götürülürken, kimlik tespitinin ardından hakkında idari işlem yapılacağı öğrenildi.