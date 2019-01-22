Kerç Boğazı'ndaki faciadan kurtulan Türkler belli oldu

Kerç Boğazı'nda meydana gelen kazadan kurtulan Türklerin isimleri belli oldu. O isimler; Ozan Güleç, Eren Köklü, Alper Boyyapan, Tolga Görgülü.. Eralp Akat, Emre Şen, Ali Karaoğlu, Tamer Yankı...

Kerç Boğazı'nda alev alan iki gemide yangın söndürme çalışmaları devam ederken, hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e yükseldi. Gemilerdeki 8 Türk denizcinin kurtarıldığı bildirildi. Türk denizcilerin isimleri:

Ozan Güleç, Eren Köklü, Alper Boyyapan, Tolga Görgülü.. Eralp Akat, Emre Şen, Ali Karaoğlu, Tamer Yankı...

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Moskova Basın Müşavirliği tarafından AA muhabirine yapılan açıklamada, iki gemide toplam 31 mürettebatın bulunduğu, her iki gemiden toplam 8 Türk vatandaşının kurtarıldığı belirtildi.

Kurtarılan Türk vatandaşlarının sağlık durumlarının iyi olduğunun kaydedildiği açıklamada, “Vefat edenler arasında vatandaşlarımızın da bulunduğu bilgisi intikal etmekle birlikte, net sayının teyidi beklenmektedir.

Rus makamlarından alacağımız ilave bilgileri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.” ifadesi kullanıldı.