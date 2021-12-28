Kılıçdaroğlu, Roboski aileleri ile görüştü: ''Helalleşmemiz lazım''

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Roboski Katliamı'nda yakınlarını kaybetmiş olan ailelerle telefonda görüşerek; 'Helalleşmemiz lazım' dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Ankara Milletvekili Levent Gök, Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde yaşanan katliamın 10. yıldönümünde, katliamda hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla birlikte mezarlık ziyaretinde bulundu.

''HELALLEŞMEMİZ LAZIM''

Mezarlık ziyareti sırasında Kemal Kılıçdaroğlu da yakınlarını kaybeden ailelerle telefonda görüştü.

Geçtiğimiz ay "helalleşme" çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, ailelere şunları söyledi:

"İki değerli arkadaşımız orada, Roboski’de yaşanan olayı, yaşanan dramı TBMM’de dile getirdiler. Dolayısıyla kamuoyunun bu konuda dikkatini çektiler. Bütün annelerin ellerinden öpüyorum; selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Her zaman her yerde onların hakkını hukukunu savunmak görevimizdir. Bütün annelere mutlu bir yıl diliyorum, mutsuz olmasınlar. İnşallah bütün yaşadıkları sorunları bir şekilde çözeceğim. Evlat acısını biliyorum, evlatların geri gelmesi de mümkün değil ama onlarla helalleşmemiz lazım."