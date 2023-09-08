Kilis’te FETÖ/PDY ve PKK/KCK operasyonu

Kilis’te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY ve PKK/KCK üye olma ve propaganda yapmak suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.O. ile "PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan F.A. operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.