Kilis’te FETÖ/PDY ve PKK/KCK operasyonu
Kilis’te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY ve PKK/KCK üye olma ve propaganda yapmak suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.O. ile "PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan F.A. operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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