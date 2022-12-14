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Kırıkkale'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Kırıkkale'de 3.7 büyüklüğünde deprem
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AFAD, Kırıkkale'nin Delice ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kırıkkale'nin Delice ilçesinde saat 03.49 sıralarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Depremin derinliği 12.48 kilometre olarak açıklandı. 

Etiketler afad deprem kırıkkale
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