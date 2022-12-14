Kırıkkale'de 3.7 büyüklüğünde deprem
AFAD, Kırıkkale'nin Delice ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kırıkkale'nin Delice ilçesinde saat 03.49 sıralarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 12.48 kilometre olarak açıklandı.
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