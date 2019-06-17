Kırıkkale'de damat dehşeti !

Kırıkkale’de kayınpederini tabancayla yaralayan damat, ardından komşularını da hedef alarak havaya 14 el ateş açtı. Olay yerinden kaçan komşuları yara almadan kurtuldu.



Olay, saat 17.00 sıralarında Kaletepe Mahallesi Zümrüt Kale Bulvarındaki müstakil bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Ö. isimli damat, kayınpederi İhsan T. ile tartışması sonrası tabancayla sağ bacağından yaraladı. Daha sonra bahçede oturan komşularını da hedef alam damat, 14 el ateş açtı. Vatandaşlar canını kurtarmak için odunluğa girdi, bazısı ise eve girerek kendini korumaya aldı.

'KAPIDAN GİRDİ ELİNDEKİ SİLAHLA SIKTI HEPİMİZE'

Komşuları durumu hemen 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı İhsan T’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Olay Yeri İnceleme Ekipleri ise olayın yaşandığı bahçede inceleme başlattı.

Kayınpederini yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan şahıs bir süre sonra polise teslim oldu. Komşusu Zühtü Aslan, “Biz oturuyorduk balkonda. Geldi bize sıktı hepimize. Kapıdan girdi elindeki silahla sıktı hepimize. Hep içeri kaçtık” dedi