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Kırklareli’nde operasyon: 24 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nde operasyon: 24 kaçak göçmen yakalandı
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Kırklareli’nde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 24 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince düzensiz göçle mücadele kapsamında şapılan denetimlerde 24 kaçak göçmen yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Etiketler göçmen Kırklareli kaçak göçmen
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