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  3. 17 Temmuz 2019 16:40

Kırmızı ışıkta geçen yayalara para cezası !

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde trafik polisleri tarafından yapılan uygulamada 14 yurttaşa trafik ışıklarına riayet etmedikleri gerekçesiyle 108 TL para cezası uygulandı.

Kırmızı ışıkta geçen yayalara para cezası !
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Balıkesir Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde İnönü ve Atatürk caddelerinin kesiştiği ışıklı kavşakta uygulama yapan trafik polisleri ışıklara riayet etmeyerek kırmızı ışıkta geçen yurttaşlara cezaî yaptırım uyguladı.

Polis ekipleri, yakalarındaki mini kameralarla yurttaşların kırmızı ışıkta geçişlerini kayıt altına alarak trafik kanununun 68/1B maddesi uyarınca kırmızı ışıkta geçen yayalara 108 TL para cezası kesti. Polis ekipleri uygulamaların Bandırma genelindeki ışıklı kavşaklarda günün değişik saatlerinde yapılacağını, yayaların ışıklara riayet etmesinin kendi güvenlikleri açısından önemli olduğunu belirttiler.

balıkesir , ceza , kırmızı ışık
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