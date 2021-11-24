Kış geliyor! Meteoroloji'den kar ve kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da ise karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile Şırnak, Hakkari ve Mardin dışında kalan bütün bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı, Karaman ve Niğde hariç), Orta ve Doğu Karadeniz ile Adana, Hatay, Osmaniye, Mersin, Sinop, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, kuzeybatı kesimlerde yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden Marmara ile zamanla kuzey, iç ve batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı, Karaman ve Niğde hariç), Orta ve Doğu Karadeniz ile Adana, Hatay, Osmaniye, Mersin, Sinop, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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