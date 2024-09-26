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Kıyıya kadar gelmişlerdi: Dışişleri'nden Yunan botu açıklaması

Kıyıya kadar gelmişlerdi: Dışişleri'nden Yunan botu açıklaması
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Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Ege'deki karasuyu ihlallerine en sert şekilde tepki verildiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, son günlerde Yunanistan tarafından Ege Denizi'nde gerçekleştirilen karasuyu ihlalleriyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Ankara'nın tepkisinin her düzeyde ve en güçlü şekilde Atina'ya iletildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu tip hadiselerde izlenen diplomatik prosedürün belli olduğu ve senelerdir harfiyen yerine getirildiği belirtildi.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ayrıca, ihlallerin ardından gerekli işlemlerin yapılmadığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

EGE'DE KARASUYU İHLALLERİ GÜNDEMDE

Yunan sahil güvenlik ekipleri geçen hafta Türk karasularını ihlal etmişti.

İhlal üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides ile telefon görüşmesi gerçekleştirip Ankara’nın tepkisini dile getirmişti.

Stylianides de Yerlikaya’ya olayla ilgili inceleme başlatıldığını, Türk makamlara bilgi verileceğini ifade etmişti.

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Etiketler Dışişleri Bakanlığı Yunanistan  sınır ihlali
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