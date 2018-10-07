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  3. 07 Ekim 2018 18:13

Kızı bir an olsun yanından ayrılmadı

Antalya'da balkon panjurunu yıkamak isteryen dengesini kaybeden yaşlı kadın beton zemine düşerek hayatını kaybetti.

Kızı bir an olsun yanından ayrılmadı
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Antalya'da balkon panjurunu yıkamak isteyen 69 yaşındaki Nebahat Yapan, iddialara göre dengesini kaybedince beton zemine düşerek hayatını kaybetti. Kadının oğlu ile kızı, annelerinin cenazesinin başında uzun süre gözyaşı döktü.

Olay, Muratapa Mahallesi Karacaoğlan Caddesinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Apartmanın birinci katında oturan Nebahat Yapan, balkonundaki panjuru temizlediği sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Talihsiz kadının acı haberini alan oğlu Salih ve kızı Azime, cenazenin başında uzun süre göz yaşı döktü. Nebahat Yapanın cenazesi otopsi yapılması için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. 

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