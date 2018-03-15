Kızı istismara uğramıştı... Komşu kızını taciz etti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kendi kızı 2009 yılında cinsel istismara uğrayan Remzi Erdem (54), kapı komşusunun 14 yaşındaki kızına cinsel istismardan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Manavgat'ta esnaflık yapan Remzi Erdem, 2015 yılının haziran ayında kapı komşusunun kızı, o dönem 14 yaşındaki S.Ç.'yi, iddiaya göre evde kimsenin olmadığı sırada kendi evine çağırarak 40 lira verdi ve sırtını çiğneyip, kasıklarına masaj yapmasını istedi. Bu sırada kendisine sarılarak, bacaklarına dokunup öpmek isteyen Remzi Erdem'in elinden kurtulup kaçmayı başaran S.Ç., durumu babasından ayrı birlikte yaşadıkları annesine anlattı. Annenin şikayeti üzerine Remzi Erdem hakkında 'cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamalarıyla dava açıldı. Davaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da müdahil oldu.

'ÜZERİMDE ŞORT VARDI VE BACAKLARIMA DOKUNDU'



Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmalarda kız çocuğu S.Ç., psikolog bilirkişi eşliğinde ifade verdi. Evde yalnız olduğu bir gün kapının çaldığını ve gelenin Remzi Erdem olduğunu söyleyen S.Ç., "Evde kimse olup olmadığını sordu, ben de 'kimse yok, arkadaşıma gideceğim' dedim. Kendi evinin kapısını açarak bana, 'Sırtımı çiğner misin' dedi. Ben o an bir şey diyemedim, içeri girdim. Bana arkamdan sarıldı ve elime 20 lira verdi. Yatak odasına gidip sırtüstü yatarak, 'Kasıklarıma masaj yapar mısın?' dedi. Sadece dizlerine yaptım. O sırada saçlarım öne dökülünce, 'Saçların ipek gibi' dedi. Beni öpmeye çalıştı. Üzerimde şort vardı ve bacaklarıma dokundu. Bu sırada bana, 'Benden korkuyorsun, korkma' deyince ben de 'korkmuyorum Remzi amca' diye cevap verdim. Elime 20 lira daha verdi, işimin olduğunu söyleyip koşarak çıktım. Akşam annem işten gelince olanları anlattım" dedi.



'BİR DAHA MANAVGAT'A GELEMEZ'



S.Ç.'nin annesi N.G.O., olay günü işyerinden eve geldiğinde, kızının yaşadıklarını kendisine ağlayarak anlattığını belirterek, Remzi Erdem'in verdiği 40 lirayı kapılarının önüne koyduğunu söyledi. O sırada evde olmayan sanığın eşine telefonla mesaj atarak görüşmek istediğini söylediğini belirten N.G.O., "Sanığın eşi gelince olayı anlattım. Tepki göstererek, eşinin işyerinde olduğunu ve kendileriyle yüzleştirmek istediğini söyledi. Daha sonra da eşinin evin ve arabanın anahtarlarını bırakarak kaçmış olduğunu ve bir daha Manavgat'a gelemeyeceğini söyledi" diye konuştu.



'BENİM KIZIM DA MAĞDUR OLDU'



Sanık Remzi Erdem ise hakkındaki suçlamaları hiçbir şekilde kabul etmediğini belirterek, "Ben de 2 kız evladı babasıyım. Büyük kızım engellidir. Şimdi 23 yaşında olan küçük kızım, cinsel istismara maruz kaldı ve sanık halen tutukludur. Böyle bir olayın sonuçlarını öngörebilecek durumdayım. O gün S.Ç.'ye harçlık verdiğim doğrudur -ki önceden de harçlık veriyordum- Ben S.Ç.'nin annesini ve sülalesini tanırım. Suçsuzum, beraatımı talep ediyorum. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmiyorum" dedi.



SAVCI: BACAKLARINI OKŞADI, PARA VERDİ



Duruşmalarda tanıkların verdiği ifadelerin ardından esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, davada sanık ve şikayetçilerin aynı apartmanda kapı komşusu olduklarını, sanığın S.Ç.'nin evde yalnız olup olmadığını kontrol ettikten sonra belini çiğnemesi için kendi evine çağırdığını, S.Ç.'nin eve girmesinin ardından ona sarıldığını ve kasıklarına masaj yapmasını istediğini, bacaklarını okşadığını, S.Ç.'ye eve girerken ve çıkarken para verdiğini aktardı. Sanığın savcılık ifadesinde de benzer beyanlarda bulunduğunu aktaran savcı, esas hakkındaki görüşünde şu ifadelere yer verdi:



"Sanığın evde tek başına olarak bildiği 14 yaşındaki mağdureyi, eve masaj yapması için çağırmasının cinsel istismar kastını gösterdiği, mağdur 14 yaşında olup hukuken, fiilen ve ahlaken ayırt etme yetisine sahip olamayacağı, bu yaştaki mağdura karşı sanığın kendi ikrarıyla mağduru masaj yaptırmaya çalışmasının bile istismar suçunu oluşturacağı, eylemin önce masaj yaptırılma şeklinde istendiği, daha sonra sarılma ve bacak okşama şeklinde gerçekleşen eylem olduğu mağdurun beyanı, sanığın kısmi ikrarıyla anlaşılmaktadır."



10 YIL CEZA ALDI, İNDİRİM YAPILMADI



Mahkeme, sanık Remzi Erdem'in 'sarkıntılık suretiyle cinsel istismar' suçundan 4, 'cinsel amaçlı olarak çocuğun hürriyetinden yoksun kılınması' suçundan da 6 olmak üzere 10 yıl hapisle cezalandırılmasına, sanığın duruşmalarda pişman olduğuna dair emare göstermemesi nedeniyle cezasında herhangi bir indirim yapılmamasına karar verdi.



KARAR ONANDI



Karara karşı hem savcı, hem sanık, hem de şikayetçi S.Ç. ve ailesi itiraz etti. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülen istinaf duruşmasında, sanığın suçunun 'sarkıntılık' düzeyinde kaldığı yönündeki mahkeme kararında usül ve yasaya aykırı bir durum olmadığı belirtilerek, istinaf başvurularının esastan reddine karar verildi.



POLİS TARAFINDAN YAKALANIP TUTUKLANDI



Kararın kesinleşmesinin ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Remzi Erdem, pazartesi günü İlçe Emniyet Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen Remzi Erdem, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



KENDİ KIZI DA CİNSEL İSTİSMARA UĞRAMIŞ



Remzi Erdem'in mahkeme ifadesinde bahsettiği 'Benim kızıma da cinsel istismarda bulunuldu' sözleriyle bahsettiği olayın 2009 Mart ayında yaşandığı belirtildi. Manavgat'ta emekli beden eğitimi öğretmeni ve karate antrenörü S.Ç.'nin, o tarihte lise 2'nci sınıf öğrencisi ve Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası'nda Türkiye 5'incisi olan Remzi Erdem'in kızı M.'yi evine davet ederek cinsel taciz ve fiili livatada bulunduğu iddiasıyla hakkında açılan davada 25 yıl hapse mahkum edildiği öğrenildi.