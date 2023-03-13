Kızılay'a çok ağır sözler: ''Ulan o kan senin babanın kanı mı ?''

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, "Kızılay'a kan bile vermem" diyen Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nu hedef alan ve "Karamollaoğlu epeyce yaşlı. Bir gün kan ihtiyacı olursa olgun davranır, kendisini geri çevirmeyiz" diyen Kızılay yöneticisine "Ulan o kan senin babanın kanı mı... Hadi paçan sıkıyorsa ona da aynı şeyi söyle bakalım. Yiyor mu" diyerek yüklendi.

Geçtiğimiz hafta TV5 ekranlarında katıldığı canlı yayında "Ben bundan sonra Kızılay’a hiçbir surette ne yardım ederim ne de yardım edilmesini teşvik ederim. Bu mantığa ben güvenmem. Kan bile vermem. Hastaneye gider veririm ama oraya vermem" diyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun bu açıklaması gündemdeki yerini koruyor.

Karamollaoğlu'nun "Kan bile vermem" çıkışı sonrasında Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Murat Ellialtı sosyal medyadan "Karamollaoğlu epeyce yaşlı. Bir gün kan ihtiyacı olursa olgun davranır, kendisini geri çevirmeyiz. Ancak kan işini de siyasete alet etmesin" açıklamasını yapmıştı.

Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Ellialtı'nın bu paylaşımına HaberTürk yazarı Fatih Altaylı'dan çok sert bir yanıt geldi. Yazısında Murat Ellialtı'nın bu mesajına tepki gösterirken günler önce Teke Tek programında Temel Karamollaoğlu'yla aynı sözleri söyleyen Murat Bardakçı'yı hatırlatarak "Ulan o kan senin babanın kanı mı... Hadi paçan sıkıyorsa ona da aynı şeyi söyle bakalım. Yiyor mu!" dedi.

Altaylı'nın yazısı şöyle:

Başkanı yetmezmiş gibi bir de genel sekreter yardımcısı çıktı başımıza.

Adı Murat Ellialtı imiş.

Kardeşi de arpalığa çevirdikleri Kızılay'ın bir şirketinden genel müdür sıfatı ile ziftleniyormuş.

Başkanı yellenince, genel sekreterin orta yere yapması normal.

Bu Ellialtı efendi, Kızılay'ı eleştiren Temel Karamollaoğlu için "Epeyce yaşlı. Bir gün kan ihtiyacı olursa olgun davranır, kendisini çevirmeyiz" buyurmuş.

Bak bak bak.

Bak sen şu laf ebesi Ellialtı'ya.

Ulan o kan senin babanın kanı mı!

Yıllardır milyonlarca vatandaşın verdiği kan o.

Sen kim oluyorsun da kimin kanını kime bahşediyorsun.

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Bak Ellialtı, Kızılay'ın bir çiftliğe döndüğünü, Kızılay'a asla güvenmemek gerektiğini, Kızılay'a değil bağış yapmak kan bile vermemek gerektiğini ilk kim söyledi biliyor musun?

Murat Bardakçı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür Politikaları Kurulu üyesi ve şimdi de Cumhurbaşkanlığı tarafından oluşturulan "Deprem Çalışma Grubu"nun da katılımcısıydı.

Hadi paçan sıkıyorsa ona da aynı şeyi söyle bakalım.

Yiyor mu!

Kan meselesine gelirsek.

O kanlar bizim kanımız.

Senin değil.

Eğer o iş sana kalsa idi, Kızılay'da tek bir damla kan olmazdı.

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