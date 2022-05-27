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KKTC'de orman yangını! Evler tahliye edildi

KKTC'de orman yangını! Evler tahliye edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türkiye'den gelen suyun depolandığı Geçitköy barajı yakınlarında arazide başlayan yangın ormana sıçradı. Bölgedeki evler tahliye edilirken, Türkiye'den yangın helikopteri gönderildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne ilçesine bağlı Geçitköy bölgesinde yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığı'nın verdiği bilgiye göre, öğle saatlerinde arazide çıkan ve ormanlık alana yayılan yangın için söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangına polis ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Dairesi, Sivil Savunma, askeri personel ve bölge halkı traktörlerle müdahale ediyor. Yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Yangına bağlı oluşan yoğun duman nedeniyle ve iş makinelerinin yangına müdahale edebilmeleri amacıyla Girne-Güzelyurt ana yolunun Geçitköy ile Karşıyaka arası trafik akışına kapatıldı.

Geçitköy'deki yangına havadan müdahale için Türkiye'den 2, Birleşmiş Milletlerden de 1 yangın söndürme helikopterinin geleceği bildirildi.

MEVLEVİ'DE YANGIN

Öte yandan, Güzelyurt'a bağlı Mevlevi bölgesindeki çöplük alanda çıkan yangın ise kontrol altına alındı.

Çevre emniyetinin sağlandığı bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Etiketler kktc kıbrıs orman yangını
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