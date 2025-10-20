KKTC'li gazeteciden skandal ifadeler: ''Türkiye Büyükelçisi yarın geri çekilmeli''

KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimini CTP lideri Tufan Erhürman kazanırken, KKTC'nin Sim TV kanalındaki seçim canlı yayınında gazeteci Serhat İncirli "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi yarın geri çekilmelidir" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerini Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman %62,76 oy oranıyla kazandı.

Seçim gecesi KKTC’nin yerel televizyon kanallarından Sim TV’de yayınlanan Seçim Özel programında, gazeteci Serhat İncirli’nin sözleri büyük yankı uyandırdı. İncirli, canlı yayında yaptığı açıklamada, "Bu ülkeden kaçması gerekenler var. Türkiye Cumhuriyeti’nin buradaki büyükelçisi yarın geri çekilmelidir. Benim yetkim olsa ‘persona non grata, bu adamı alın buradan’ derim" ifadelerini kullandı.

Programın sunucusu Mert Özdağ ise bu sözlere "Kesinlikle" diyerek destek verdi.