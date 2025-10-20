  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. KKTC'li gazeteciden skandal ifadeler: ''Türkiye Büyükelçisi yarın geri çekilmeli''

KKTC'li gazeteciden skandal ifadeler: ''Türkiye Büyükelçisi yarın geri çekilmeli''

Güncelleme:

KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimini CTP lideri Tufan Erhürman kazanırken, KKTC'nin Sim TV kanalındaki seçim canlı yayınında gazeteci Serhat İncirli "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi yarın geri çekilmelidir" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerini Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman %62,76 oy oranıyla kazandı.

Seçim gecesi KKTC’nin yerel televizyon kanallarından Sim TV’de yayınlanan Seçim Özel programında, gazeteci Serhat İncirli’nin sözleri büyük yankı uyandırdı. İncirli, canlı yayında yaptığı açıklamada, "Bu ülkeden kaçması gerekenler var. Türkiye Cumhuriyeti’nin buradaki büyükelçisi yarın geri çekilmelidir. Benim yetkim olsa ‘persona non grata, bu adamı alın buradan’ derim" ifadelerini kullandı.

Programın sunucusu Mert Özdağ ise bu sözlere "Kesinlikle" diyerek destek verdi.

 

text-ad
Etiketler serhat incirli kktc büyükelçi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Muhtar düğün konvoyunu durdurup cami ve Kur'an kursu için zarf istedi Muhtar düğün konvoyunu durdurup cami ve Kur'an kursu için zarf istedi Biri uzman çavuş 2 kişiyi öldürüp, 7 kişiyi yaralamıştı! Saldırının detayları ortaya çıktı! Biri uzman çavuş 2 kişiyi öldürüp, 7 kişiyi yaralamıştı! Saldırının detayları ortaya çıktı! Genç müteahhite aracının için kanlı pusu Genç müteahhite aracının için kanlı pusu ABD'nin kalbinde Türkiye rüzgarı esti: 23. Türk Festivali'nden renkli görüntüler... ABD'nin kalbinde Türkiye rüzgarı esti: 23. Türk Festivali'nden renkli görüntüler... İslam Memiş'ten altın fiyatları için olay olacak ''soygun'' uyarısı! İslam Memiş'ten altın fiyatları için olay olacak ''soygun'' uyarısı! Aç kalan ayılar kış uykusu öncesi mahalleyi bastı! Aç kalan ayılar kış uykusu öncesi mahalleyi bastı! Karı koca tartışmasında eşi eve almayınca öyle bir şey yaptı ki... Karı koca tartışmasında eşi eve almayınca öyle bir şey yaptı ki... Cezaevinden çocuğunu görmek için izinli çıkan anne çocuğunun gözü önünde öldürüldü! Cezaevinden çocuğunu görmek için izinli çıkan anne çocuğunun gözü önünde öldürüldü! İsrail ordusunun yerle bir ettiği Gazze'den kahreden görüntü! İsrail ordusunun yerle bir ettiği Gazze'den kahreden görüntü! Tam 3 gündür kayıp olarak aranan Aybüke'den güzel haber geldi Tam 3 gündür kayıp olarak aranan Aybüke'den güzel haber geldi
Türk şirketine kayıtlı dev kargo uçağı iniş sırasında pistten çıkıp denize uçtu! Türk şirketine kayıtlı dev kargo uçağı iniş sırasında pistten çıkıp denize uçtu! Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağışlar bu illerimizi fena vuracak! Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağışlar bu illerimizi fena vuracak! Borcu olanlara müjde: 1,5 milyon kişiye af geliyor, 10 milyonu aşkın kişinin de borcu ertelenecek! Borcu olanlara müjde: 1,5 milyon kişiye af geliyor, 10 milyonu aşkın kişinin de borcu ertelenecek! Bu su kuyusundan bir vahşet çıktı! Bir kadın cinayeti daha! Bu su kuyusundan bir vahşet çıktı! Bir kadın cinayeti daha! Özel Sağlık Sigortaları için yeni dönem başlıyor; tepki çeken uygulama kalktı! Özel Sağlık Sigortaları için yeni dönem başlıyor; tepki çeken uygulama kalktı! Diyarbakır'da bakanlığın festivalinde konser alanı karıştı: Çok sayıda yaralı var! Diyarbakır'da bakanlığın festivalinde konser alanı karıştı: Çok sayıda yaralı var! Yoğun bakımda uyutulan Fatih Ürek'in son sağlık durumu açıklandı Yoğun bakımda uyutulan Fatih Ürek'in son sağlık durumu açıklandı Antik kazılarda milattan önce 1.500'lere ait tarihi keşif... Antik kazılarda milattan önce 1.500'lere ait tarihi keşif... Bahçeli'den KKTC açılımı: ''KKTC artık Türkiye'ye katılmalı!'' Bahçeli'den KKTC açılımı: ''KKTC artık Türkiye'ye katılmalı!''