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  3. 27 Haziran 2017 15:49

Komandolara davul-zurnalı karşılama

Erzincan'da 4 teröristin ölü ele geçirildiği operasyondan dönen komandolar davul-zurna ile karşılandı.

Komandolara davul-zurnalı karşılama
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Erzincan'ın Kemah İlçesi'nde önceki gün gerçekleştirilen operasyonda 4 teröristin ölü ele geçirilmesinin ardından, komandolar davul- zurna ile karşılandı.

Önceki gün gece saatlerine Kemah ilçesi kırsalında insansız hava araçları tarafından tespit edilen teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 2’si kadın 4 terörist mühimmatları ile birlikte ölü ele geçirildi. Operasyonun ardından ilçeye dönen komando timleri vatandaşlar tarafından davul zurna ve alkışlarla karşılandı. Türk Bayrağı'nın altından geçen komandolar birliklerine vatandaşların sevgi seli arasında girdi.


DHA

terörist , zurna , erzincan , davul , komando , pkk