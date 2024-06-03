  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Komşuda gastroenterit salgını endişe yarattı

Komşuda gastroenterit salgını endişe yarattı

Komşuda gastroenterit salgını endişe yarattı
Güncelleme:

Yunanistan'ın Tesalya Bölgesi'nde içme suyuna karışan bakteriler nedeniyle gastroenterit salgını patlak verdi. Uzmanlar, şebeke suyunun yalnızca tuvalet için kullanılması konusunda uyarıda bulundu.

Yunanistan'ın Tesalya Bölgesi'ndeki Rizomilo ve Stefanovikio yerleşim birimlerinde bakterilerin içme sularına karışması nedeniyle gastroenterit salgınının yaşandığı bildirildi.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan (EODY) yapılan yazılı açıklamada, 27 Mayıs ve sonrasında Rizomilo ve Stefanovikio yerleşim birimlerinde çok sayıda gastroenterit vakasına rastlandığı belirtildi.

Bölgede yapılan incelemelerde içme suyunda salmonella da dahil olmak üzere çok sayıda mikrop ve bakterinin tespit edildiği bilgisi verildi.

Açıklamada, bu bölgedeki şebeke suyunun tuvalet harici kullanılmaması uyarısında bulunuldu.

Uyarıda yeme, içme, gıda temizliği, kişisel temizlik de dahil, tuvalet dışındaki hiçbir alanda suyun 100 derece üzerinde kaynatılmadan kullanılmaması gerektiği vurgulandı.

Salgın nedeniyle bölgedeki anaokulları ve ilkokullarda eğitime bir günlüğüne ara verildi.

Şebeke suyunu kullanmamaları tavsiye edilen halka belediye şişe su dağıtımına başladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Savcılık, salgının nedenlerine ilişkin soruşturma başlattı.

Volos'ta gastroenterit nedeniyle hayatını kaybeden kişinin ölüm sebebinin bu salgınla ilgili olup olmadığı araştırılıyor.

Etiketler salgın Yunanistan  gastroenterit
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yüzme bilmeyeni boğulmasın diye dövüyorlar Yüzme bilmeyeni boğulmasın diye dövüyorlar İstanbul'da taksiciden genç kızlara ahlaksız teklif iddiası İstanbul'da taksiciden genç kızlara ahlaksız teklif iddiası Müge Anlı'daki çocuk istismarcısı seri tecavüzcü çıktı Müge Anlı'daki çocuk istismarcısı seri tecavüzcü çıktı Uzun bir ilişkinin 9 dakikalık sırrı ortaya çıktı Uzun bir ilişkinin 9 dakikalık sırrı ortaya çıktı İstanbul'un 6 ilçesini işaret etti, beklediği depremin büyüklüğünü açıkladı İstanbul'un 6 ilçesini işaret etti, beklediği depremin büyüklüğünü açıkladı Bakan Şimşek kirada zam sınırı için son sözü söyledi Bakan Şimşek kirada zam sınırı için son sözü söyledi İstanbul'da ''Süleymancılar'' krizi: Mahalleli sokağa döküldü İstanbul'da ''Süleymancılar'' krizi: Mahalleli sokağa döküldü 6 ilde dev operasyon: Piyasa değeri 720 milyon lira... 6 ilde dev operasyon: Piyasa değeri 720 milyon lira... Jose Mourinho’nun alacağı ücret belli oldu Jose Mourinho’nun alacağı ücret belli oldu Eşini başkasıyla yakalayan koca dehşet saçtı: 3 ölü Eşini başkasıyla yakalayan koca dehşet saçtı: 3 ölü