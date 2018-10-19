Komşusuna cinsel istismarda bulundu !

Kastamonu’da merkeze bağlı Corumlu köyünde komşusuna cinsel istismarda bulunan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da merkeze bağlı Corumlu köyünde ikamet eden A.Y. (45), komşusunu E.Y.’den (28) çuval taşıması için yardım istedi. Bunun üzerine harmana giden E.Y.’nin, çuval taşıdıkları esnada A.Y.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. A.Y.’nin bağrışları üzerine harmandan kaçan E.Y, ihbar sonrası köye gelen Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan takip sonrası yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan E.Y., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.Y., burada çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.