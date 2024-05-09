  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Komşusunu otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyen cani tutuklandı

Komşusunu otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyen cani tutuklandı

Güncelleme:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kaş ilçesinde köpeğinin ölümüne sebep olduğu nedeniyle tartıştığı komşusunu halatla aracın arkasına bağlayarak sürükleyen şahsın tutuklandığını açıkladı.

Antalya'da bir kişi, köpeğinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tartıştığı komşusunu halatla otomobilin arkasına bağlayarak yaklaşık 20 metre sürükledi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı paylaşımda, Antalya'nın Kaş ilçesinde bir kişinin ayaklarından iple otomobilin arkasına bağlanarak sürüklenmesi olayının asla kabul edilebilir bir durum olmadığını belirtti.

Olayın hemen ardından Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını anımsatan Tunç,"Soruşturma kapsamında gözaltına alınan otomobil sürücüsü şüpheli şahıs sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır." ifadelerini kullandı.

Etiketler komşu KOMŞUSU antalya araba
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dev kaya parçaları yola düştü; kamyonet mahsur kaldı Dev kaya parçaları yola düştü; kamyonet mahsur kaldı Hatay'da neler oluyor ? AKP'li yeni Başkan işleri yüzüne gözüne bulaştırdı Hatay'da neler oluyor ? AKP'li yeni Başkan işleri yüzüne gözüne bulaştırdı Kızına şantaj yaptığı için öldürmüş Kızına şantaj yaptığı için öldürmüş En düşük emekli maaşı için rakam verildi En düşük emekli maaşı için rakam verildi Bugün ve yarına dikkat: Türkiye'yi etkisi altına alacak Bugün ve yarına dikkat: Türkiye'yi etkisi altına alacak İki dev şirket daha iflasın eşiğinde... Konkordato talep ettiler İki dev şirket daha iflasın eşiğinde... Konkordato talep ettiler Şemsiyeleri hazırlayın: Güneşli havaya sağanak molası Şemsiyeleri hazırlayın: Güneşli havaya sağanak molası Sevan Nişanyan'dan okul müdürü cinayeti için skandal sözler Sevan Nişanyan'dan okul müdürü cinayeti için skandal sözler