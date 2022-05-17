Komşusunu tarlasına ölü köpek attığı için öldürdü!

İzmir'in Tire ilçesinde Ethem Ö. (60) isimli şahıs, komşusunu tarlasına ölü köpek bıraktığı iddiasıyla av tüfeğiyle vurdu.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Tire'nin kırsal Derebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Ethem Ö. ile tarla komşusu Turgay Y. arasında iddiaya göre tarlada ölü köpek bulunması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ö., av tüfeği ile Y.'ya ateş etti. Saçmaların isabet etmesiyle ağır yaralanan Y., çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Y., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Y.'nın cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüpheli Ethem Ö. ise jandarma ekipleri tarafından olay yerinde yakalandı.

'BİR ANLIK ÖFKEYLE ÖLDÜRDÜM'

GÖ.altına Ö., ifadesinde tarlasına ölü köpek attığı için Y.'yla tartıştıklarını belirterek, "Bir anlık öfkeyle tüfeğimi ateşleyip öldürdüm" dedi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö., tutuklandı.