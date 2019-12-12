Konya Valisi'nin azarladığı muhabir gazeteciliği bıraktı

Konya'daki 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğinde, Vali Cüneyit Orhan Toprak tarafından öğretmen sanılan ve bacak bacak üstüne attığı için azarlanan yerel gazete muhabiri Ali Kuş, kurumundan istifa ederek mesleği bıraktı.

Konuyla ilgili konuşan Kuş, “Yaşanan olay beni yıprattı. Bu yüzden kurumumla görüşerek istifa sundum. Şu an bir danışmanlık şirketinde işe başladım” dedi.

Sözcü'nün haberine göre Vali Toprak'ın gösterdiği tepkinin ardından salondan çıkan ve program sonrası kendisini Vali Cüneyit Orhan Toprak’a tanıtarak özür dileyen stajyer muhabir Ali Kuş, olayın medyada geniş yer bulmasının ardından gazete yönetimiyle birlikte Konya Valiliği’ne giderek valiyle yeniden görüşmüş ve ardından izne ayrılmıştı.

Vali Toprak, azarladığı kişinin öğretmen değil muhabir olmasının ortaya çıkması üzerine “Konya’nın Öğretmenler Günü’nde böyle bir konuyla gündeme gelmesinden dolayı üzüntülerimi tekraren kamuoyuna bildirir, saygılar sunarım” açıklamasını yapmıştı.

Anadolu’da Bugün Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ahmet Baydar da Vali Toprak’ı makamında ziyaret etmiş ve ardından “Konya halkı valisinin yanında olduğu gibi biz de Anadolu'da Bugün Gazetesi olarak Valimizin yıpratılmaya çalışılmasının karşısındayız. Ziyaretimizde valimizin yanında olduğumuzu da belirttik” açıklamasında bulunmuştu.

Vali Toprak’la görüştükten sonra izne çıkan Muhabir Ali Kuş, izninin bitmesinin ardından gazetecilik mesleğini bıraktı.

Kuş, “Yaşanan olaylardan yıprandım. Bu yüzden kurumumla da görüşerek istifa etmek istediğimi belirttim. Aldığım kararda Konya Valimizin bir etkisi yok. Şu an da bir danışmanlık şiketinde çalışıyorum. Kafamı toparladıktan sonra çok sevdiğim gazetecilik mesleğine tekrar dönmek istiyorum” dedi.