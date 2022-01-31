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Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın verilerine göre, Konya'nın Meram ilçesi merkezli 4,2 büyüklüğünde deprem oldu.

Yeni güne peş peşe deprem haberleriyle başlamıştık. İzmir, Bingöl ve Elazığ'da meydana gelen depremlerin ardından AFAD'ın verilerine göre, bu sefer de Konya'nın Meram ilçesi merkezli 4,2 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Konya'nın Meram ilçesinde saat 12.30'da deprem oldu.

4,2 büyüklüğündeki sarsıntı yerin 6,99 kilometre derinliğinde kaydedildi.

İzmir'in Dikili ilçesinde ise 3.7 büyüklüğünde, Bingöl'de saat 4.7 büyüklüğünde ve Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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