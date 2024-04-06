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Konya'da korkunç kaza: 4 ölü, 1 yaralı

Konya'da korkunç kaza: 4 ölü, 1 yaralı
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Derbent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti ve 1 kişi yaralandı.

Konya'da Yakup G. (22) idaresindeki otomobil, Derbent ilçesi Süleyman Mahallesi'nde karşı yönden gelen Ahmet K. (32) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Mustafa K. (94), Mustafa K. (62), Mehmet K. (59) hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücülerden Yakup G. ise kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer aracın sürücüsü Ahmet K'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Etiketler konya katliam kazza
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