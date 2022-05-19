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Köpeğe akılalmaz işkence! Utanmadan sosyal medyada paylaştılar

Köpeğe akılalmaz işkence! Utanmadan sosyal medyada paylaştılar

Bursa'da bir köpeğe alkol içiren 3 arkadaş o anları sosyal medyadan paylaşınca tepkilere neden oldu.

Bursa'da üç arkadaş, bir köpeğe zorla alkol içirdi.

Olay Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşandı. Evlerinin bahçesinde eğlenen üç arkadaş, sahibi oldukları köpeğe zorla alkol içirmeye çalıştı.

Üç arkadaş önce köpeğin ağzını zorla açtı sonra şişedeki alkolü döktü. Defalarca tekrarlayan işkence anlarını telefon ile kaydettiler. Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan üç arkadaşı Mustafakemalpaşa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tespit etti.

Gözaltına alınan üç kişi ifadelerinde 'Eğlence amaçlı yapıyorduk. İşkence etme niyetimiz yoktu. Görüntüyü paylaştıktan sonra hemen kaldırdık. Çok pişmanız' dedi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltı ardından adliyeye sevk edilen 3 arkadaş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

İHA

Etiketler bursa köpek alkol işkence
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