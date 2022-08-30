Korkmaz Karaca'nın istifası sonrası Sedat Peker'den açıklama

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, hakkındaki iddialar sonrası istifa eden Korkmaz Karaca'yla ilgili açıklama yaptı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarının ardından Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu üyesi ve AK Parti MYK üyesi Korkmaz Karaca AK Parti'den istifa ettiğini açıklamıştı.

Karaca'nın istifa sonrası Sedat Peker'den ilk açıklama geldi.

Peker, danışmanı olarak bilinen Emre Olur'un hesabından yaptığı paylaşımda, ''İstifa müessesesi siyasetin nefes almasını sağlayan onurlu bir davranıştır'' ifadelerini kullandı.

''Serkan Taranoğlu ve Korkmaz Karaca'ya bundan sonraki hayatlarında başarılar dilerim'' diyen Peker, Karıştıkları bunca pisliğe rağmen istifa etmeyen süslü sülümana ve tolga ağar’a Zehra Taşkesenlioğlu'na ise siz rezilsiniz demekten başka acaba ne yapabiliriz? (tabii ki çok şey yapabiliriz, zaman her şeyin ilacı) Serkan Taranoğlu ve Korkmaz Karaca kadar duruş sergileyemeyenlere yazıklar olsun. Kendinize saygınız yoksa partinizdeki şerefli insanlara saygınız olsun'' ifadelerini kullandı.

TARANOĞLU'NUN DA İSTİFA ETTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Peker'in iddiaları sonrası, Erk Acarer AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Serkan Taranoğlu'nun sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa ettiğini iddia etmişti.