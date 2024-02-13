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Korkunç kaza! 18 yaşındaki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Korkunç kaza! 18 yaşındaki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
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İstanbul Başakşehir’de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Zeynep C. hayatını kaybetti.

Başakşehir Ordu Caddesi’nde, dün akşam saatlerinde yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarptığı İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencisi Zeynep C. (18) hastaneye kaldırıldı. C., buradaki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, sürücüyü gözaltına aldı. Kazanın olduğu yerde toplanan C.’ın okul arkadaşları ise basın açıklaması yaparak olaya tepki gösterdi.

Bölgede ışıklandırma ve üst geçit olmadığını belirten öğrenciler, olayda ihmal bulunduğunu ifade etti.

Kazanın ardından Adli Tıp Kurumu'na götürülen C.'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanması sonrası yakınlarına teslim edildi.

Etiketler istanbul üniversite kaza
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