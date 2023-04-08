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Korkunç kaza: 5 kişi hayatını kaybetti

Korkunç kaza: 5 kişi hayatını kaybetti
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Gaziantep havaalanı yolunda gece saatlerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu meydana 5 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi ağır yaralandı.

Feci kaza Gaziantep’in havaalanı yolunda meydana geldi. Gece geç saatlerde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Gaziantep istikametine giden otomobilde bulunan yabancı uyruklu Madal Ahmad, Sara Mustafa, Abdullah Ahmad  ile Havaalanı istikametine giden otomobilde bulunan Avukat Emre Özmen  ile Avukat Doğukan Küpeli toplam 5 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır yaralandı.

Etiketler kaza gaziantep 5 kişi
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