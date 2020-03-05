Korkutan uyarı! Corona virüs şimdi de gıdayı vuracak!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında corona virüsün gıdaya olan etkisini ortaya koydu. CHP’li Ömer Fethi Gürer, pirinç, yem, tatlandırıcı, domates gibi gıdaların Çin’den ithal edildiğini vurgulayarak, “Çin’den gelen ürünlerin önümüzdeki yıl ülkemize gelmeme riski karşısında belli ürünlerin fiyatının artma durumu var. Ürün desenini bugünden yapılandırmak gerekiyor. Çin’den gelecek ürünlerin yerine, Bakanlık, ülkemizde, farklı bölgelerde ekim alanlarını bugünden belirleyip oradaki üreticiye destek verip bu sorunun oluşmamasını sağlamalı” ifadelerini kullandı.

CHP’li Gürer şöyle konuştu:

“Bu corona virüs nedeniyle önümüzdeki yıl sorun yaşanacağı açıkça ortada. Tarım ve Orman Bakanlığının bu konuda bir çalışması var mı diye araştırdım, şu aşamada hiçbir yerde buna yönelik bir çalışma yok. “Çalışma ne?” diyeceksiniz. Çin’den biz çerezlik ayçiçeği, pirinç, karma yem, tatlandırıcı, ceviz, sarımsak, konserve domates, glikoz şurubu gibi ürünler getiriyoruz. Yani gıdaya yönelik Çin’den gelen ürünlerin önümüzdeki yıl ülkemize gelmeme riski karşısında belli ürünlerin fiyatının artma durumu var. Ürün desenini bugünden yapılandırmak gerekiyor. Çin’den gelecek ürünlerin yerine, Bakanlık, ülkemizde, farklı bölgelerde ekim alanlarını bugünden belirleyip oradaki üreticiye destek verip bu sorunun oluşmamasını sağlamalı

“VİRÜSÜN ÜLKEMİZE GİRMEMESİ SAĞLANIRSA…”

Keza, Çin’de, biliyorsunuz, barbunya gibi, patates gibi, ülkemizde de yetişen ve yurt dışı satımı yapılabilecek ürünlerin de yetiştirme alanları var. Bu alanlar da doğru kullanılırsa ve bu corona virüsün ülkemize girmemesi sağlanırsa önümüzdeki yıl bunların yurt dışına satımı da gerçekleşir. Yani, bu anlamda, üreticiye doğru yönlendirme sağlanırsa sıkıntılar ortadan kalkar.Çiftçimizin aç olması, hacizli olması, ipotekli olması, perişan olması bu ülkenin hayrına değil. O anlamda, tarıma, hayvancılığa gerekli destek sağlanmalı. Besicilik de can çekişiyor, yem fiyatları almış başını gidiyor, saman dahi erişimi zorlaşan yem hâline dönüştü. Bütün bunların bir bütün içinde ele alınması ve üreticilerimizin desteklenmesi gerekiyor.