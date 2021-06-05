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Korona virüs salgınında İstanbul için müjdeli haber geldi

Korona virüs salgınında İstanbul için müjdeli haber geldi

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, corona virüs salgınının başlangıcından bu yana İstanbul'da pozitif vaka oranında en düşük seviyenin dün görüldüğünü açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Salgının başlangıcından beri pozitif vaka oranımızda en düşük seviyeyi dün gördük. Hep birlikte başarıyoruz. Teşekkürler İstanbul. Rehavete kapılmadan, unutmadan... Covidi şehrimizden kovalım, gündemimizden çıkartalım" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA 5 MİLYON DOZ AŞI YAPILDI

Sağlık Bakanlığınca Covid-19'la mücadele kapsamında İstanbul'da uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 5 milyonu aştı.

Etiketler koronavirüs istanbul vaka sayısı aşı sayısı
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