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  3. 04 Mayıs 2020 11:44

Koronavirüs kalkanı UVCURE ile artık asansörlere bile güvenle binebileceğiz

Çin'de ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan, Türkiye'de de 3 binden fazla vatandaşımızın ölümüne yol açan koronavirüs salgını sonrasında hayatın normalleşmesi tartışılırken Türkiye'den bir iş insanı hayatımızı "sterilizasyon içerisinde" normalleştirecek ultraviolet ışığı ile tüm sosyal alanlarda virüs kalkanı oluşturacak cihazlarını tanıttı.

Koronavirüs kalkanı UVCURE ile artık asansörlere bile güvenle binebileceğiz
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Türk iş insanı, yatırımcı İlker Toraman, yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Vescon Medikal Montenegro  şirketinin yurt dışındaki başarısını şimdi UVCURE markası ile Tekirdağ Çorlu'da bulunan üretim tesislerinde ortakları ile birlikte devam ettirme kararı aldı.

Uzun yıllardır "ultraviolet" ışın ile sterilizasyon üzerine yapmış olduğu, oyuncak sterilizasyon, kitap sterilizasyon cihazlarına yenisini ekleyen Toraman özellikle içinde bulunduğumuz  hassas günlerde, hepimizin korkulu rüyası haline gelen, "acaba asansörde virüs var mı",  "benden önce asansörü korona taşıyıcısı kullanmışsa ne yaparım" sorularına da yanıt bulduğunu açıkladı.

Asansör Sterilizasyonu anlatır mısınız ?

Asansör kabini içerisine, kabinin boyutuna göre  yerleştirilen  özel bir düzenek ile asansör içerisindeki  kirli hava , sistem tarafından emilirken, çeşitli özel filtrelerden geçmekte, zararlı tüm maddeler burada tutulmakta ve son olarak UVC ışın tüpü ile de  var olan bakteri ve mikroplar yok edilmektedir. Ürünümüzün faydalı model olarak ta başvuruları yapılmakta olup, içerisindeki uvc lamba dışındaki tüm malzemeler tamamen yerli üretim  kullanılarak tasarlanmış  ve üretilmektedir.



Üretim yeri Türkiye mi yoksa ithal ürünler mi kullanılıyor ?

UVCURE markamız yerli olup , Çorlu da bulunan Fabrikamızda üretim yapılmakta. Çok spesifik tasarıma sahip ürünlerimiz, Avrupa da kendimize ait olan VESCON dan temin edilmekle birlikte , Lamba dışında tamamen yerli parçalardan imal edilmektedir. Daha önceki yıllarda edindiğimiz bilgi ve tecrübeleri kullanarak doğru ürünleri  yurt dışındaki markamız ve ürünlerimizi ülkemizde satışa sunduk. Şimdi de  81 il için  yoğun bir şekilde gelen baylik taleplerini değerlendirmekteyiz.Ürünlerimiz ile ilgilenen kişiler uvc.com.tr adresinden bize mail ve telefon ile ulaşarak detaylı bilgi alabilmekteler.

 Dünyadaki tek Ultraviolet derneğine kabul edilen ilk türk firması olmanın gururunu taşımaktayız.
Belirli periyodlar ile dernek tarafından yayınlanan listede  2020 ikinci yarısında yer alacağız.



UVC cihazlarının çok zararlı ve kanserojen olduğunu söyleyenler var.

Burada en önemli husus ne yazık ki çok fazla bilgi kirliliği nedeniyle her mor ışın UVC olarak adlandırılmakta. Hatta UVA, UVB  gibi kesinlikle virüslere etkisi olmayan ışınları yayan lambalar, ile  yapılan cihazların  bakteri ve virüs  yok ettiğine dair ilan ve reklamlarda bulunmakta.ve  evet  bu  çok tehlikeli olabilmekte, özellikle  bu ışına çıplak göz ile bakarsanız retina yanmasına sebep olabilir, derinizin doğrudan teması  ışının gücüne göre  bölgesel veya daha büyük zararlar vermektedir. Bu sebep ile  , çıplak lamba ile olan sistemler uzaktan kumanda veya timer ile çalıştırılmakta, odada herhangi bir canlı  algılandığında sistem  otomatik olarak kapanmaktadır.

Kapalı  sistemler,  insan ve tüm canlıların yaşadığı ortamlarda güven ile kullanabilir, hiçbir şekilde sağlığa zararlı ve tehlikeli bir ışınlama söz konusu değildir.

Virüs ve bakterileri sadece  UVC ışınları yok edebilir, Bu ışınların en etkin olduğu dalga boyları da , 253.7nm  olup ,   çin menşei kalitesiz ürünlerde 253.7nm yanında 185nm ışınlama yaparak ortaya  ozon gazı salan lambalarda ne yazık ki piyasaya sürülmektedir. Oysa ki , bu ancak ortamda canlı olmayan durumlarda kullanılabilen lambalardır ve   odada bitki bile olsa zarar görür.

Biz üretim ve ithalini yaptığımız, tüm ürünlerimizde OZON ÜRETMEYEN, 253.7nm lambalar kullanmaktayız.



En çok hangi sektörlerde kullanılabiliyor ?

UVC nin kullanımı alanı oldukça geniştir. Hastane, otel, kafeterya, restoran, iş merkezleri, okullar, ofisler ve hatta ev içerisinde sağlıklı mikropsuz ortam sunar.

Hastane içerisinde pek çok alanda, yoğun bakım odaları, labaratuvar, hasta bekleme alanları ve hatta Hastane girişinde bulunan hava perdesi bile UVC ile çalışmak durumundadır.

AVM'ler ve iş merkezleri için profesyonel olarak üretilen HVAC-C panellerimiz merkezi havalandırmaya monte edilerek tüm ortamdaki gelen krili havayı maksimum verimlilik ile  mikropsuz temiz hava olarak aktarmaktadır. Bu sistem yıllardır Amerika ve Avrupa'da hem AVM hem de iş merkezlerinin havalandırmalarında kullanılmaktadır.

Otellerde, lobiden itibaren, asansör, koridorlar, oda temizliği, otel bar ve restoranı, otel mutfağı başlıca UVC kullanılması gereken alanlardır.

Güney Kore, Covid-19 sonrasında tüm restoran ve cafelerde  servis edilmeden önce çatal bıçak setlerinin  bulunduğu özel UVC kabinlerin kullanımı zorunluluğu getirmektedir.
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Kreşler ve okullar için oyuncak ve eşya steril cihazımız TOYOBOX ve  yine kitap sterilizasyon cihazımız olan BookWasher da UVC ile çalışmaktadır.

 Herkes isminden yıkama yaptığını düşünse de aslında yıkama işlemi ışın ile olduğu için kitap ve dergiler gerçek anlamda ıslanmaz. Başka marka kitap sterilizasyon makinaları bir seferde 1 kitabı steril ederken aynı zamanda kötü bir koku oluşturur bu bahsettiğimiz ozon gazı olup, aslında kullanımı sakıncalıdır. Bizim cihazlarımız bir seferde 6 ila 12 kitap dergiyi steril edebilmektedir.

TOYOBOX ise anaokulu ve kreşler için geliştirip satışını yaptığımız ürünümüz. Daha önce yurt dışından getirip sattığımız ürünü artık kendimiz üretmekteyiz.

Oyuncaklara kimyasal uygulamadan, hem yapılarını bozmamış oluyor hem de kesin etkili sterilizasyon sağlanıyor.

Youtube üzerinden "bookwasher" yazarak iki ürünümüzünde detaylı videolarına ulaşabilirsiniz.

Ayrıca halen testlerini devam ettirdiğimiz, lambaları dışında tamamen yerli üretim,  BusTower isimli   ürünümüz ile belediye ve yolcu otobüsleri de güvenle steril edilecek. Bu ürünümüz 45 dakika sürede 2 kişinin kimyasal kullanarak yaptığı dezenfeksiyonu tek kişi ortalama 8 ila 12 dakika sürede tamamlayabilmekte. Hiçbir kimyasal kullanılmadan uzaktan kumanda ile çalıştırılarak otobüs içerisindeki virüs ve bakterileri %99.99 oranında yok edilmektedir. Bu projemizin testleri biter bitmez Belediye Başkanlarımıza sunumlarını bizzat yapacağız.

Yine özellikle bayanlar için çok pratik olan FOLDUP isimli katlanabilen UVC sterilizasyon cihazlarını çantalarından ayırmayacaklar. Bilgisayar klavyeleri, kapı kolları, alışveriş arabaları, tuvaletler gibi virüslerin çok bulunduğu yerlerde sadece 10 saniyede dezenfekte işlemi yapılmış olacak.

Tabi anneleri de düşündük ve bebek ihtiyaçlarını koydukları çantaları UVC ile steril eden çanta şeklinde üretmeye karar verdik. Bu ürünümüzde yakında tüm bebek marketlerde satışa başlanacak.

Peki siz ve aileniz kullanıyor mu ?

Elbette, özellikle iş dönüşü, hemen kapı girişinde bulunan ToyoBox'a kıyafetlerimi, cüzdanımı, anahtarlarımı,  kağıt ve bozuk para, gözlük herşeyi yerleştirip evime öyle giriyorum. Yine uyku saatlerimizde açık lambalı sistem ile tüm evi steril ediyoruz.

Eşim mutfak eşyalarını el tipi cihazımız ile steril ediyor. Ve şimdi dışarı çıkarken de, Foldup’ı çantasına yerleştiriyor. Gittiği yerlerde dokunmadan önce steril etmenin güvenilirliğini hissediyor.

Pandemi ve karantina sonrasında artık dünya daha bilinçli olacak ve özellikle pratik güvenli sterilizasyon  çok daha fazla önem taşıyacak. UVC artık sadece suyu değil kullandığımız tüm cihazların en etkin temizleyicisi olarak yer alacak.

İnternet Sitesimiz de tüm ürünlerimiz ile ilgili detayları bulabilirsiniz.

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