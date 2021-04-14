Koronavirüs karantinasında süre değişti!

Kısmi kapanma adı altında yeni koronavirüs yasakları hayatımıza girmişken, şimdi de Türkiye'de de sık sık görülen farklı mutant koronavirüsler için karantina şartları değiştirildi.

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Koronavirüs'ün Brezilya ve Güney Afrika varyantlarına ilişkin olarak, Bilim Kurulu üyesi ve Halk Sağlığı uzmanı Prof. Dr. Levent Akın’la yaptığı görüşmeyi aktardı. Sarıkaya, "Prof. Dr. Akın, buna ilişkin kararı aldıklarını ve Güney Afrika ve Brezilya varyantlarında karantina sürecini 14 güne çıkardıklarını açıkladı. 'Bu karar İngiltere’de ortaya çıkan varyant ile orijinal Vuhan varyantını kapsamıyor, onlarda 10 gün olarak devam edecek' dedi" açıklamasını yaptı.

Sarıkaya, "Peki, bir kişi hangi varyanta yakalandığını nasıl bilecek?" diye sorduğu Prof Akın'ın "PCR testi yapıldığında genomik sekanslarına, yani ardı sıra dizilimine bakılıyor. Bizim ‘ön circel’ (sörkıl), yani döngü dediğimiz PCR testine bakılırken, eğer önden erken dönem çıkıyorsa biliyoruz ki bunlar çok güçlü virüsler. Onları ayırıp incelediğimizde görüyoruz ki Güney Afrika ve Brezilya’da görülen varyantları. Test sırasında ilk onlar kendini gösteriyor, İngiliz ve Vuhan geriden geliyor…” dediğini aktardı.

Sarıkaya şöyle devam etti:

"Bu iki varyant karşısında Türkiye’de yaygın bulunan Vuhan’da ortaya çıkan orijinal virüs ile yaygın hale gelen İngiliz mutantına karşı aşı etkisini de sordum. Aktardığına göre Bilim Kurulu’nda bunlara ilişkin bazı veriler Sağlık Bakanlığı tarafından kendilerine aktarılmış.

Prof. Dr. Akın, ağırlıklı uygulanan Sinovac aşısının Vuhan kadar diğer mutantlara karşı da etkili olduğunun gerçek vakalarla da kanıtlandığını belirtip devam etti:

'Hasta olanların virüs tepkilerinde aşı koruyuculuğuna da bakıldı; orijinal Vuhan ile mutant virüslerde ortaya çıkan verileri neredeyse birbirine çok yakın. Aşı mutant virüslerde de koruyor. Şu an İngiliz mutantı diye tanımladığımız B117 çok yaygın ama diğer ikisi de (G. Afrika ve Brezilya) sinsi şekilde yükseliyor. Çünkü aşı ve gelişen antikordan kaçmayı başarıyor.'

Prof. Dr. Akın bunların ötesinde herhangi bir konuya girmedi.

Toplantıya katılan Bilim Kurulu üyelerinin aktardığına göre, ağırlıklı olarak yerel yönetimlerin üzerinde de durulmuş. Salgının önlenmesinde yerel yöneticilerin, il pandemi kurullarının çok etkin çalışması gerektiğine vurgu yapılmış."

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