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  3. 25 Nisan 2020 12:42

Koronavirüs öncesi ve sonrası Taksim

Normal günlerde her gün yüz binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi koronavirüs nedeniyle oluşan büyük değişim havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

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Dünyada hızla yayılan ve Türkiye'de ortaya çıkan korona virüs (Covid-19) şehirlerde büyük değişimlere neden oluyor. Havadan çekilen görüntülerde İstanbul'un en kalabalık noktalarından olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi virüs salgını öncesinde kalabalıktan vatandaşların yürümekte zorlandığı gözüküyor. Virüs salgını ile mücadele kapsamında 31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması getirildikten sonra ise meydanlar ve caddeler bomboş kaldı. Havadan çekilen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin bom boş hali adeta hayalet şehri andırıyor.

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