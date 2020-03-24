Koronavirüs salgınına karşı dayanışma zamanı !

Tüm dünyayı sarsan corona virüsü sadece endişelerin ve paniğin artmasına yol açmadı. Dayanışma ve yardımlaşmayı da insanlara hatırlattı. Salgınla birlikte dünyanın çeşitli yerlerinde yerel dayanışma ağları kuruldu.

BBC Türkçe’nin haberine göre; New York’ta iki kişinin başlattığı bir girişim 3 günde bin 300 kişiye ulaştı. Yardımseverler bir araya gelip yaşlıların ve zor durumda olanların gıda ve ilaç ihtiyaçlarını karşılıyor.

Facebook’dan elde edilen veriler İngiltere’de de birçok dayanışma ağının kurulduğunu gösteriyor. Yerel dayanışma grupları, New York’ta olduğu gibi bulundukları yerlerde de zor durumda olanların yardımına koşuyor. Öte yandan İngiltere ile Avustralya’daki bazı süpermarketler yaşlıların ve risk grubundakilerin rahatça ihtiyaçlarını giderebilmesi adına özel alışveriş saatleri ilan etti.

TÜRKİYE’DE DE KURULUYOR

Türkiye’de de çeşitli semtlerde hızla dayanışma ağları kuruluyor. İnternet üzerinden harekete geçen yardımseverler, 65 yaş üstü insanların ve engellilerin ihtiyaçlarını karşılamak için kolları sıvadı. Bu dayanışma ağlaında market alışverişi yapılıyor, gündelik işler hallediliyor, ilaç temin ediliyor, sokağa çıkamayanların hayvanlarına bakılıyor.

Beşiktaş ve Kadıköy Dayanışma Ağları bu konuda örnek teşkil ediyor.

Öte yandan 250 kişiden oluşan İzmir Dayanışma Gönüllüleri de corona virüsü salgınına karşı tüm kenti kapsayan bir ağ kurulması için harekete geçti.