Koronavirüs tedavisi gören MSB personeli hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bursa'da görev yapan Hava Piyade Er Şahin Açıkalın'ın, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.
MSB'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bursa Yenişehir'deki Hava Meydan Komutanlığımızda görevli Hava Piyade Er Şahin Açıkalın, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz."
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