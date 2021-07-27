Koronavirüs vakalarının %95'ten fazlası aşısız olanlar

Koronavirüs vaka sayıları son bir haftada yüzde 100'e yakın artarken, virüse yakalananların yüzde 95'ten fazlasının aşısız olduğu belirtiliyor. Uzmanlar asıl vahim tabloyla hafta sonu karşılaşacağımızı belirtirken aşı çağrısında bulunuyor.

Koronavirüse karşı aşılama çalışmaları devam ederken bayram tatili dönüşü artan vaka sayıları endişe yaratıyor.

VAKA SAYISI 16 BİNİ AŞTI

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı 26 Temmuz koronavirüs tablosuna göre günlük vaka sayısı 16 bin 809'a yükseldi. Vefat sayısı 63 olurken koronavirüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 585'e yükseldi.

BİR HAFTADA YÜZDE 100'E YAKIN ARTTI

Bir hafta önceye oranla günlük vaka sayıları yüzde 100’e yakın artarken uzmanlar, hafta sonuna kadar vaka sayısının daha da artmış olacağını belirtiyor.

VAKALARIN YÜZDE 95'TEN FAZLASI AŞISIZ

Türkiye Gazetesinin bugünkü birinci sayfasında Yücel Kayoğlu imzasıyla yayımlanan habere göre hastanelerin yoğun bakımlarında yatan koronavirüs hastalarının yüzde 95'ten fazlası ise aşısız olanlar.

23 milyon kişinin henüz aşı olmaması endişeleri artırırken uzmanlar aşı için seferberlik başlatılması gerektiğini belirtiyor.

AŞILAMADA SON DURUM

Öte yandan 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 64, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 38,21 olarak açıklandı.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 1 milyon 323 bin 982 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 726 bin 15'i birinci doz, 23 milyon 714 bin 368'i ikinci doz, 4 milyon 26 bin 403'ü üçüncü doz olmak üzere 67 milyon 466 bin 786'ya yükseldi.

26 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ oldu.