Koronavirüste aşılama 6 aya iniyor
Pfizer'ın, 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklara koronavirüs aşısı yapılabilmesi için başvuru yapacağı bildirildi.
Amerikan ilaç şirketi Pfizer’in kasım ayında 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklara yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısı yapılması için ABD Gıda ve İlaç İdaresi’ne (FDA) başvuracağı bildirildi.
Politico’nun haberine göre, Pzifer şirketi finans direktörü Frank D’Amelio, yaptığı açıklamada, Pfizer ve Biontech şirketlerinin kasım ayında 6 ay ve 5 yaş aralığındaki çocuklara Covid-19 aşısı yapılması için FDA’dan onay almak için başvuruda bulunacaklarını söyledi.
Pfizer, daha önce 5-11 yaşlarındaki çocuklara aşı uygulanmasına yönelik onay başvurusu yapacağını açıklamıştı.
BAŞVURU ÖNCE 5-11 YAŞ İÇİN
D’Amelio, 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklar için aşı onay başvurusunun, 5-11 yaş aralığı için yapılacak başvurudan sonra işleme konulacağı bilgisini paylaştı.
KULLANIM ONAYI VERİLEN İLK AŞI
FDA tarafından ağustos ayında onaylanan Pfizer/Biontech aşısı, ABD’de kullanımına onay verilen ilk tam lisanslı Covid-19 aşısı olmuştu.
Pfizer/Biontech ve Moderna aşıları, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından 12 yaşından büyükler için onaylanmıştı.
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