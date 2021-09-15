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Koronavirüste aşılama 6 aya iniyor

Koronavirüste aşılama 6 aya iniyor

Pfizer'ın, 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklara koronavirüs aşısı yapılabilmesi için başvuru yapacağı bildirildi.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer’in kasım ayında 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklara yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısı yapılması için ABD Gıda ve İlaç İdaresi’ne (FDA) başvuracağı bildirildi.

Politico’nun haberine göre, Pzifer şirketi finans direktörü Frank D’Amelio, yaptığı açıklamada, Pfizer ve Biontech şirketlerinin kasım ayında 6 ay ve 5 yaş aralığındaki çocuklara Covid-19 aşısı yapılması için FDA’dan onay almak için başvuruda bulunacaklarını söyledi.

Pfizer, daha önce 5-11 yaşlarındaki çocuklara aşı uygulanmasına yönelik onay başvurusu yapacağını açıklamıştı.

BAŞVURU ÖNCE 5-11 YAŞ İÇİN 

D’Amelio, 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklar için aşı onay başvurusunun, 5-11 yaş aralığı için yapılacak başvurudan sonra işleme konulacağı bilgisini paylaştı.

KULLANIM ONAYI VERİLEN İLK AŞI

FDA tarafından ağustos ayında onaylanan Pfizer/Biontech aşısı, ABD’de kullanımına onay verilen ilk tam lisanslı Covid-19 aşısı olmuştu.

Pfizer/Biontech ve Moderna aşıları, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından 12 yaşından büyükler için onaylanmıştı.

Etiketler abd pfizer aşılama koronavirüs
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