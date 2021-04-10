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Koronavirüste son 24 saatin vaka ve ölüm sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı 10 Nisan 2021 günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 735 Covid-19 testi yapıldı, 52 bin 676 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 497 oldu.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 735 Covid-19 testi yapıldı, 52 bin 676 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 497 oldu.

Son 24 saatte 32 bin 539 kişinin Covid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 301 bin 217'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 41 milyon 297 bin 580'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 798 bin 333, vefat sayısı 33 bin 702, ağır hasta sayısı 2 bin 739 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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